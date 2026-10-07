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DSNS, Priluki'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Çernigiv bölgesindeki Priluki'ye düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 4'ü, yaralanan 50 kişiden 7'si çocuk; bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), ülkenin Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini bildirdi.

DSNS'nin sosyal medya hesabından Rus ordusunun Priluki şehrine gece düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın, Çernigiv bölgesindeki Priluki'ye düzenlediği bombardıman sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti. 7'si çocuk 50 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, aralarında 1 çocuğun da olduğu 15 kişiyi sağ kurtardı." ifadesi kullanıldı.

DSNS'nin açıklamasında, saldırının düzenlendiği alandaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtmişti.

Priluki'ye yapılan saldırıda bir apartmanın hedef alındığını aktaran Zelenskiy, burada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5'i çocuk olmak üzere 26 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Saldırılar nedeniyle ayrıca başkent Kiev ve Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde 4 kişinin öldüğünü ifade eden Zelenskiy, Kirovograd bölgesine bağlı Oleksandriya şehrinde de 2 kişinin bu saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdiğinin altını çizmişti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da Rus ordusunun fırlattığı 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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