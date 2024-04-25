DSİ Samsun Bölge Müdürü Terme Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Çelik ve beraberindeki teknik heyet, Terme Çayı Islahı 1. kısım inşaat şantiyesi incelemelerinin ardından Belediye Başkanı Kul'a makamında ziyarette bulundu.

Kul'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Çelik, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Kul, ziyareti dolayısıyla Çelik'e teşekkür etti.