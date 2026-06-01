Şarkışla'da ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dronu ağaca takılan bir kişi, onu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kişiyi kurtarırken dronu da sahibine teslim etti.

Gümüştepe köyünde yaşayan U.D'nin uçurduğu dron, bir ağacın dallarına takıldı.

Dronunu bulunduğu yerden almak amacıyla ağaca çıkan U.D, inemeyince yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımıyla U.D'yi bulunduğu yerden indirdi.

Dron da takılı kaldığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
