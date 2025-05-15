Drift Yaparak Rahatsız Eden Sürücüye ve Havaya Ateş Eden Kişiye Ceza

Drift Yaparak Rahatsız Eden Sürücüye ve Havaya Ateş Eden Kişiye Ceza
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü ve havaya ateş açan kişi toplamda 58 bin 369 lira ceza aldı. Jandarma ekipleri, tespit edilen kişilere çeşitli cezalar uyguladı ve drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye ve havaya ateş açan kişiye toplam 58 bin 369 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarıkaraman köyü girişinde bir aracın drift attığı, başka bir araçtan ise havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, tespit edilen kişilere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 369 lira ceza kesti, drift atan sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konuldu.

Öte yandan araçtan havaya ateş edildiği anlar ve sürücünün drift yapması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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