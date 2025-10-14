Haberler

Drift Yapan Sürücüye 92 Bin TL Ceza ve Ehliyet İptali

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da yaptığı drift nedeniyle sürücüye toplam 92 bin TL para cezası verildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve otomobili trafikten men edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne toplam 92 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 kez drift yaparak trafiği ve vatandaşların canını tehlikeye attığı tespit edilen otomobili kamera kaydı ile tespit ederek yakaladı. Otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Otomobil 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.