Plakasını kapattığı otomobille drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, plakasını kapattığı otomobil ile drift atan sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Aracın sahibi B.Ç.'ye ise 4 bin 779 lira ceza verildi.

Kapaklı'nın GOP Caddesi'nde, B.Ç., kullandığı otomobilin plakasını bagajdan çıkardığı siyah cisimle kapattı. Daha sonra otomobili boş alana götüren Y.Ç. ise drift attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışmada aracın B.Ç.'ye ait olduğunu ve sürücünün de Y.Ç. olduğunu belirledi. Aracın sahibi B.Ç.'ye 4 bin 779 lira, sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı. İki ay ehliyetine el konulan Y.Ç. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem de başlatıldı.