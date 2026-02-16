Plakasını kapattığı otomobille drift atan sürücüye 58 bin TL ceza
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, plakasını kapattığı otomobil ile drift atan sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, plakasını kapattığı otomobil ile drift atan sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Aracın sahibi B.Ç.'ye ise 4 bin 779 lira ceza verildi.
Kapaklı'nın GOP Caddesi'nde, B.Ç., kullandığı otomobilin plakasını bagajdan çıkardığı siyah cisimle kapattı. Daha sonra otomobili boş alana götüren Y.Ç. ise drift attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışmada aracın B.Ç.'ye ait olduğunu ve sürücünün de Y.Ç. olduğunu belirledi. Aracın sahibi B.Ç.'ye 4 bin 779 lira, sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı. İki ay ehliyetine el konulan Y.Ç. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem de başlatıldı.