Haberler

Plakasını kapattığı otomobille drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Plakasını kapattığı otomobille drift atan sürücüye 58 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, plakasını kapattığı otomobil ile drift atan sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, plakasını kapattığı otomobil ile drift atan sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Aracın sahibi B.Ç.'ye ise 4 bin 779 lira ceza verildi.

Kapaklı'nın GOP Caddesi'nde, B.Ç., kullandığı otomobilin plakasını bagajdan çıkardığı siyah cisimle kapattı. Daha sonra otomobili boş alana götüren Y.Ç. ise drift attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışmada aracın B.Ç.'ye ait olduğunu ve sürücünün de Y.Ç. olduğunu belirledi. Aracın sahibi B.Ç.'ye 4 bin 779 lira, sürücü Y.Ç.'ye 58 bin 217 lira ceza uygulandı. İki ay ehliyetine el konulan Y.Ç. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar