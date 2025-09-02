Drift Yapan Sürücüye 51 Bin Lira Ceza!

Çankırı'da otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 193 lira ceza uygulandı.

Çankırı Valiliğinin yazılı açıklamasında, Buğday Pazarı Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde drift yaptığı ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen sürücünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu belirtilen açıklamada, "Drift atmak, ön plaka eksik ve ışık donanım eksikliği maddelerinden toplam 51 bin 193 lira ceza uygulanmış, araç trafikten menedilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir olaya müsamaha gösterilmeyecek, kamu düzeninin tesisi için çalışmalarımız aralıksız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.