Drift yaptığı videoyu sosyal medyasında paylaşan sürücüye 46 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde drift yaparak video çeken sürücünün 46 bin 392 lira cezası kesildi ve ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücü T.A., sosyal medya paylaşımında cezasını mizahi bir dille ifade etti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde drift yaptığı anları video çektirerek, sosyal medya hesabında paylaşan sürücü T.A.'ya 46 bin 392 lira ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, drift yaptığı anları video çektirerek, sosyal medya hesabında paylaşan sürücünün T.A. olduğunu belirledi. Emniyete çağrılan T.A.'ya 46 bin 392 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. T.A.'nın sosyal medya hesabında yayınladığı videoya, "Videonun bedeli 10 Aralık 2025 tarihinde 46 bin 392 TL olarak ödenmiştir+ehliyet iptali" yorum yazdığı görüldü.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İlçemizde bir araç sahibinin Instagram hesabından paylaştığı video içeriği ile ilgili olarak; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerimizce; Instagram paylaşımından görülen araç plakası ve sürücüsü tespit edilerek; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d maddesi 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)' gereğince 46 bin 392 TL trafik cezası düzenlenmiş, ayrıca araç sürücüsünün 10 Aralık 2025 tarihinden geçerli 60 gün süre ile 8 Şubat 2026 tarihine kadar sürücü belgesi geri alınmıştır" denildi.

