Drift Yapan Sürücülere 96 Bin TL Ceza
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 96 bin 756 TL para cezası uygulandı ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde taksi ve otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 96 bin 756 TL para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Gebze ilçesinde bir taksi ve bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntüler, dün sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin bulunması için çalışma başlattı. Tespit edilen 2 sürücüye toplam 96 bin 756 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

