Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı

Güncelleme:
Nevşehir'de takke ve cübbe giyip drift atan şahsa 65 bin 69 TL para cezası uygulandı. Şahıs hakkında ayrıca "Dini değerleri aşağılama" suçundan işlem başlatılırken araç sahibine de 18 bin 677 ceza kesildi.

  • Nevşehir'de cübbe ve sarık giyip otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan H.Ö.'ye 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.
  • H.Ö.'ye 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek', 'Dini değerleri aşağılama', 'Drift yapmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından ceza verildi.
  • Araç sahibine 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari trafik para cezası uygulandı.

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı 1'inci Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çardak köyünde cübbe ve sarık giyip otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada 'Hayırlı Cumalar' mesajıyla paylaşan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DRİFT ATANA DA ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA YAĞDI

Paylaşımı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek', 'Dini değerleri aşağılama', 'Drift yapmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından 65 bin 69 TL idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araç sahibine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari trafik para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
