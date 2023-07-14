Drift atarken motosikletli gence çarpan sürücüye 22 bin lira ceza

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift attığı sırada motosikletli gence çarptığı iddia edilen sürücüye 22 bin TL para cezası uygulanarak, ehliyetine de el konuldu. Kaza sonucunda motosikletli genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.