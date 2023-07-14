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Drift atarken motosikletli gence çarpan sürücüye 22 bin lira ceza

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift attığı sırada motosikletli gence çarptığı iddia edilen sürücüye 22 bin TL para cezası uygulanarak, ehliyetine de el konuldu. Kaza sonucunda motosikletli genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Drift atarken motosikletli gence çarpan sürücüye 22 bin lira ceza

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift attığı sırada motosikletli gence çarptığı iddia edilen sürücüye 22 bin TL para cezası uygulanarak, ehliyetine de el konuldu.

Kaza, 13 Ağustos'ta gece saat 01.00 sıralarında Şehit Furkan Çelik Caddesi pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Drift attığı iddia edilen sürücü idaresindeki otomobil, 25 yaşındaki O.Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit etti. Ehliyetine el konulan sürücüye, 22 bin TL ceza uygulandı.

Hastanede tedavisi süren O.Y.'nin ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Güncel

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