Haberler

Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toptancı Halinin içerisinde drift atarak, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma yaptı.

Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye idari para cezası keserek, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

Ayrıca şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan paylaşılan videoda, sürücünün, halin içerisinde park halindeki tır ve kamyonetlerin arasında drift attığı görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı