Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toptancı Halinin içerisinde drift atarak, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma yaptı.

Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye idari para cezası keserek, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

Ayrıca şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan paylaşılan videoda, sürücünün, halin içerisinde park halindeki tır ve kamyonetlerin arasında drift attığı görüntüler yer aldı.