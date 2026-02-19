Haberler

Hatay'da drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

Hatay'da drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye 58 bin 217 lira para cezası ve 2 ay ehliyetine el konuldu.

HATAY'da otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait çekilen görüntüyü sanal medya hesabından paylaşan sürücüye 58 bin 217 lira para cezası uygulandı.

Antakya ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren F.M., bu anlara ait çekilen görüntüyü sanal medya hesabından paylaştı. Sanal medya kullanıcılarının şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, drif atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 58 bin 217 lira para cezası uyguladı. Ayrıca F.M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

Tonlarca ağırlığın altında can verdiler
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti