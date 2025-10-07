Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

AKSARAY'da otomobiliyle drift atan sürücü Muhammed A.'ya (32) 46 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'nde radar uygulaması yaparken, bir sürücünün 01 SM 122 plakalı otomobiliyle drif attığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis ekipleri, sürücü Muhammed A.'ya önce alkol testi yaptı. Ardından 'Drift atmak' suçundan 46 bin TL idari para cezası uygulayıp, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Sürücü Muhammed A.'ın kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip, saldırmak istemesi üzerine polis, müdahale edip sürücüyü sakinleştirdi.