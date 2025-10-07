Haberler

Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Aksaray'da drift atan sürücü Muhammed A.'ya 46 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Sürücünün gazetecilere tepki göstermesi üzerine polis müdahale etti.

AKSARAY'da otomobiliyle drift atan sürücü Muhammed A.'ya (32) 46 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'nde radar uygulaması yaparken, bir sürücünün 01 SM 122 plakalı otomobiliyle drif attığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis ekipleri, sürücü Muhammed A.'ya önce alkol testi yaptı. Ardından 'Drift atmak' suçundan 46 bin TL idari para cezası uygulayıp, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Sürücü Muhammed A.'ın kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip, saldırmak istemesi üzerine polis, müdahale edip sürücüyü sakinleştirdi.

