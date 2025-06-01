Konya'nın Beyşehir ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atarak aracıyla drift yaptığı görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.