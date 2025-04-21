AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Drift Atan Sürücüye 34 Bin Lira Ceza

Drift Atan Sürücüye 34 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sosyal medyada drift atan bir otomobil sürücüsüne 34 bin 880 lira ceza uygulandı. Amasya Valiliği, trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara karşı sert önlemler alacaklarını belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 34 bin 880 lira ceza uygulandı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya Merzifon Havalimanı yolunda drift attığını belirledikleri otomobil sürücüsüne 34 bin 880 lira para cezası yazdı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gereği yapıldı. Amasya'mızda trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.