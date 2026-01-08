Haberler

Sınav parkurunda drift atan 2 sürücüye 92 bin TL ceza

Sınav parkurunda drift atan 2 sürücüye 92 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet almak isteyenler için oluşturulan sınav parkurunda drift atan 2 sürücüye toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde sınav parkurunda araçları ile drift atan 2 sürücüye toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Merzifon'da ehliyet almak isteyenler için oluşturulan sınav parkuru alanındaki dubaların kırıldığını ve yerlerinden söküldüğünü fark eden kursiyerler, ihbarda bulundu. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. İncelemede; 5 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında sınav parkurunda araçlarla drift atıldığı, bu kişilerin de O.G. ve R.D. olduğu belirlendi. Kimlikleri ve araç plakaları tespit edilen her iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçlar 2 ay trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu