Sınav parkurunda drift atan 2 sürücüye 92 bin TL ceza

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde sınav parkurunda araçları ile drift atan 2 sürücüye toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Merzifon'da ehliyet almak isteyenler için oluşturulan sınav parkuru alanındaki dubaların kırıldığını ve yerlerinden söküldüğünü fark eden kursiyerler, ihbarda bulundu. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. İncelemede; 5 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında sınav parkurunda araçlarla drift atıldığı, bu kişilerin de O.G. ve R.D. olduğu belirlendi. Kimlikleri ve araç plakaları tespit edilen her iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçlar 2 ay trafikten menedildi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA