İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Dr. Nedim Uzun açıklamalarda bulundu

İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesinde Değişim Grubu adına Başkan Adayı Dr. Nedim Uzun, açıklamalarda bulundu. Uzun "Beş dakikada hekimlik olmaz. Bu sürelerde ne doğru tanı konabilir ne de hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunulabilir. Sağlık hizmeti aceleye gelmez" dedi.

İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesi Değişim Grubu adına Başkan Adayı olan Dr. Nedim Uzun, Balat'ta bir kafede düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dr. Uzun konuşmasında, İstanbul'daki kamu sağlık kurumlarında hekimlerin bilimsel ölçütlerle bağdaşmayacak derecede kısa muayene sürelerine zorlandığını belirtti.

'BEŞ DAKİKADA HEKİMLİK OLMAZ'

Uzun "Beş dakikada hekimlik olmaz. Bu sürelerde ne doğru tanı konabilir ne de hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunulabilir. Sağlık hizmeti aceleye gelmez. Hekime süre, hastaya güven gerekir" dedi.

Uzun, kısa muayene sürelerinin yalnızca hekimleri değil, doğrudan toplum sağlığını da etkileyen yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

'MESLEK ODALARI HEKİM HAKLARINI YETERİNCE SAVUNMUYOR'

Dr. Nedim Uzun, "Tabip Odası; hekimlerin emeğini, mesleki itibarını ve halkın nitelikli sağlık hizmetine erişim hakkını kararlılıkla savunmalıdır. Ancak bugün birçok meslektaşımız odamızın kendi sorunlarına çözüm üretmediğini düşünüyor. Biz bu algıyı değiştirmek için yola çıktık. Hekimlik hız baskısı altında yapılamaz. Mesleki onurumuzu ve toplum sağlığını birlikte korumak zorundayız" dedi.

SEÇİM 19 NİSAN'DA

İstanbul Tabip Odası seçimleri 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Değişim Grubu, hekimliğin onurunu ve mesleki itibarını önceleyen, sahadaki gerçek sorunlara odaklanan ve sonuç üreten bir oda yönetimi hedeflediklerini vurguladı. Dr. Nedim Uzun açıklamasının sonunda tüm hekimlere çağrıda bulundu: Meslek odamız ancak üyelerinin katılımıyla güçlenir. Hekimliğin itibarını koruyan, hekimlerin sorunlarıyla gerçek anlamda ilgilenen bir oda için tüm meslektaşlarımızı 19 Mart'a kadar İstanbul Tabip Odası'na üye olmaya ve 19 Nisan'da demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.