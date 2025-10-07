Dr. Esma Söylemez'in Adı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde Yaşatılacak

Muş'un Malazgirt ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Esma Söylemez'in ismi hastanedeki konferans salonuna verildi.

Duygusal anların yaşandığı açılış töreninde konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Söylemez'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Söylemez'in bu hastanenin yapım aşamasında gece gündüz çalışarak büyük fedakarlıklar gösterdiğini anlatan Bayram, "Bu salonun onun adını taşıması çok anlamlı. İsmi hep yaşayacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Muş Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür de Söylemez'i rahmetle anarak "Esma hocamız görev yaptığı sürede hem mesai arkadaşlarına hem de hastalarına karşı büyük bir özveriyle çalıştı. Sevenlerine, ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tıraş da merhum Söylemez'e duyduğu saygıyı dile getirerek, "Esma hocamla büyük bir uyum içindeydik. Hastanemize çok emeği geçti. Zamansız vefatı bizi derinden etkiledi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ardından Kaymakam Bayram, Söylemez'in babası Hacı Emir Söylemez ve beraberindekilerle konferans salonunun açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, Hastane Müdürü Sırrı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım ve hastane personeli katıldı.