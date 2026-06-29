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Down sendromlu Zekiye'nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Down sendromlu Zekiye'nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
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Kayseri'de Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, Ali Dağı'nda düzenlenen özel etkinlikle yamaç paraşütü yaparak hayalini gerçekleştirdi.

KAYSERİ'de, Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı'nın (32), yamaç paraşütü ile uçma hayali Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda kendisi için özel olarak düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Kentte yaşayan Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı'nın, yamaç paraşütü ile uçma hayali pilot Günay Demir'i harekete geçirdi. Bölükbaşı, kendisine özel olarak düzenlenen etkinlik nedeniyle Ali Dağı paraşüt alanına çıktı. Bölükbaşı, güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesinin ardından pilot Günay Demir eşliğinde yaklaşık 20 dakika tandem yamaç paraşütü yaptı. Kayseri semalarında gerçekleşen uçuşta yamaç paraşütü yapma hayalini gerçekleştiren Bölükbaşı'nın, heyecanı ise pilot kamerasına yansıdı. Kent manzarasını gökyüzünden izleyen Zekiye Bölükbaşı'nın mutluluğu yüzüne yansıdı. Uçuşun ardından duygularını anlatan Bölükbaşı, yamaç paraşütü deneyimini beğendiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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