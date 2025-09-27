Haberler

Down Sendromlu Savaş Yavuz, Umreye Gitmenin Mutluluğunu Yaşadı

Adana'nın Feke ilçesinde imam hatip Muhammed Doğaç, Down sendromlu Savaş Yavuz'u umreye götürerek onun kutsal toprakları görmesini sağladı. İkili, yolculuğun ardından ilçeye döndü ve Diyanet'e teşekkür etti.

Adana'nın Feke ilçesinde imam hatip Muhammed Doğaç, kutsal toprakları görmek isteyen Down sendromlu Savaş Yavuz'u umreye götürdü.

Akoluk Mahallesi'ndeki Akoluk Camisi'nde görevli Doğaç, cemaatte yer alan Down sendromlu Savaş Yavuz'un (35) umreye gitmek istediğini öğrendi.

Doğaç, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Yavuz ile kutsal topraklara gitti.

Umre yolculuğunu tamamlayan Doğaç ve Yavuz, ilçeye döndü.

İmam hatip Muhammed Doğaç, organizasyon dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
