Dövmesi Kötü Çıkan Şüpheli Dövme Stüdyosunu Kurşunladı

ESENYURT'ta dövmesinin kötü yapıldığını öne süren bir şüpheli, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. O anları cep telefonu ile kaydettirerek iş yeri sahibine gönderen şüphelinin, daha önce karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, 1 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koluna yapılan dövmeyi beğenmeyen İsmail Y., telefonla dövmeciyi arayarak tehdit etti. Telefon görüşmesinin ardından kapüşon ve maske takarak dövme stüdyosunun önüne gelen İsmail Y., iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Şüpheli, dövme stüdyosunu kurşunladığı anları da başka bir kişiye cep telefonu ile kaydettirerek, iş yeri sahibine gönderdi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen İsmail Y.'nin, karıştığı başka bir suç sebebiyle polise yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.