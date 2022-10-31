Dostları, gazeteci arkadaşları Ahmet Tulgar'ı anlattı: "Hoyratlıklar, zorbalıklar yüreğine ağır geldi"
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İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren (26 Ekim), Türkiye'nin önemli gazeteci ve yazarlarından Ahmet Tulgar, dün (28 Ekim) son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren (26 Ekim), Türkiye'nin önemli gazeteci ve yazarlarından Ahmet Tulgar, dün (28 Ekim) son yolculuğuna uğurlandı.
Tulgar, birçok dostu tarafından Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.
Törene katılan isimler arasında yer alan Beyhan Sunal, Alper Taş, İshak Karakaş, Vivet Kanetti, Yıldız Tar, Hasan Cemal ve Mehveş Evin gibi isimler ise Ahmet Tulgar'la ilgili duygularını ve anılarını T24'e anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel