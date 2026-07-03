Haberler

Antalya'da 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli K.P., JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, şüpheli K.P. yakalandı.

Şüphelinin bölgedeki suç bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Bunların bir kısmının ilçedeki bir evden çalınan eşyalar olduğu belirlendi. Bu eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer