Haberler

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kapalı Semt Pazaryeri'nde düzenlenen programda, öğrencilere ödüller verildi ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıt'na çelenk sunmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kapalı Semt Pazaryeri'nde devam eden programda, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla okullarda düzenlenen spor, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programa, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!