Dörtyol'da Yeni Yıl Sabah Namazı Buluşma Programı Düzenlendi
Dörtyol Müftülüğü, yeni yılın ilk gününde Süleymaniye Camisi'nde sabah namazı buluşma programı düzenleyerek vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlikte namazın ardından çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Dörtyol Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Namazın ardından camiye gelen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dörtyol Müftüsü Kazım Ural'ın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Program sonunda müftü Ural, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel