Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 83 sentetik uyarıcı, ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Polis, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel