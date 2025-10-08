Haberler

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 83 sentetik uyarıcı, ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi

Fark attı! Yapay zekadan güncel şampiyonluk tahmini
Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.