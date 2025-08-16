Dörtyol'da Uçuruma Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlemek isteyen 79 yaşındaki İsmail Ç, kullandığı traktörün kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Kışlalar Mahallesi'nde yol kenarındaki otları temizlemek isteyen İsmail Ç'nin (79) kullandığı 31 PR 642 plakalı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın altında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
