Dörtyol'da Uçuruma Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlemek isteyen 79 yaşındaki İsmail Ç, kullandığı traktörün kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kışlalar Mahallesi'nde yol kenarındaki otları temizlemek isteyen İsmail Ç'nin (79) kullandığı 31 PR 642 plakalı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Hull City'e Süper Lig'den bir transfer daha yaptı

Hull City'e Süper Lig'den bir yıldızı daha transfer etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.