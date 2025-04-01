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Dörtyol'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldürüldü, Katil İntihar Etti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir erkek, tartıştığı kadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Her iki kişinin de hayatını kaybettiği olayda, jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ersin T, ilçedeki Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Ersin T, yanındaki tabancayla önce Avan'a sonra kendisine ateş etti.

Silah sesi duyanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Betül Avan ve Ersin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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