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Dörtyol'da Refüjde Ölü Bulunan Kişi

4 Aralık 2023 20:25 Son Güncelleme: 20:26 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin Ercan Kaya olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine gönderildi.