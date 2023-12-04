Dörtyol'da Refüjde Ölü Bulunan Kişi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin Ercan Kaya olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu.
Ocaklı Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yerde yatan kişinin Ercan Kaya (48) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaya'nın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.