Dörtyol'da Okullar Arası Bahar Şenliği Coşkusu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu'nda düzenlenen okullar arası bahar şenliği, halk oyunu gösterileri, at binme ve cimnastik performanslarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik, müzik dinletisiyle sona erdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okullar arası bahar şenliği düzenlendi.
Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 6 okulun katılımıyla düzenlenen şenlik, halk oyunu gösterileriyle başladı.
At binme, cimnastik gösterisi ile çeşitli oyunların da oynandığı şenlik müzik dinletisiyle tamamlandı.
Şenliğe Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel