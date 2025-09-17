Haberler

Dörtyol'da Narenciye Bahçelerine Dron Destekli Denetim

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Dron desteğiyle yapılan kontrollerde çiftçilerin emeği korunmaya çalışıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı dron destekli denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye üretiminin yoğun olduğu mahallelerde çiftçilerin emeğinin korunması için önlem aldı.

Komando timlerinin de katıldığı çalışmada, bahçeler ve etrafındaki yollar kontrol edildi.

Dron ile havadan desteklenen denetimde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

