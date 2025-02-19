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Dörtyol'da Müstakil Evde Yangın: 2 Yaralı

Dörtyol'da Müstakil Evde Yangın: 2 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen yangında, evde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Özerli Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada evde bulunan ve yangın nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan A.K. ve O.M. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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