Dörtyol'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Türk Kızılay Dörtyol Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç katıldı. Kampanyada kan bağışında bulunan vatandaşlara hediyeler verildi.

Türk Kızılay Dörtyol Şubesince, kentte kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dörtyol Belediye binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya Kaymakam Mehmet Keklik ile Belediye Başkanı Bahadır Amaç da destek verdi.

Gün boyunca devam eden kampanyada kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
