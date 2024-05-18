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Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi. Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 'Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz', 'Filistin'de zulme dur de' ve 'Stop Israel' yazılı dövizler taşıdı. Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", " Filistin'de zulme dur de" ve "Stop Israel" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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