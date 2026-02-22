Haberler

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynayan 76 kişiye toplam 990 bin 436 lira ceza kesildi. Operasyon, Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynadıkları belirlenen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde "Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği" tabelası bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

Dernek yetkilisi K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
