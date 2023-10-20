Dörtyol'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Dörtyol ilçesinde, iş yeri ve deposunda gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, gümrük kaçağı tütün, sigara kağıdı, cinsel içerikli ilaç ve bandrol ele geçirildi.

Dörtyol ilçesinde, iş yeri ve deposunda gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Altınçağ Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 90 kilogram tütün, 19 bin 100'ü doldurulmuş toplam 389 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 cinsel içerikli ilaç ve 370 bandrol ele geçirildi.

Şüpheli H.T, gözaltına alındı.