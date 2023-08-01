Dörtyol'da Askerleri Taşıyan Nakil Aracı TIR'a Çarptı: 13 Yaralı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde askerleri taşıyan nakil aracının önünde giden TIR'a çarptığı kazada 13 asker hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Dörtyol ilçesinden İskenderun istikametine giden askeri personelin kullandığı nakil aracı, önünde seyreden H.Ç. idaresindeki 51 HC 358 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 13 askeri personel hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Dörtyol ve Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.