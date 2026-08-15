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Reyhanlı'da Döner Yerken Boğulan Müşteriyi İşletmeci Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Reyhanlı'da Döner Yerken Boğulan Müşteriyi İşletmeci Heimlich Manevrasıyla Kurtardı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir restoranda döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan müşteri, işletmeci Sami Sakin'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sakin, manevrayı okul yıllarında öğrendiğini ve daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını belirtti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde restoranda döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, işletmeci Sami Sakin (46) tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam ilçedeki bir restoranda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ailesiyle döner yerken nefes borusuna et parçası kaçınca fenalaştı. Durumu fark eden işletmeci Sami Sakin, Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Et parçasının çıkması üzerine müşteri nefes almaya başladı.

Sami Sakin, Heimlich manevrasını okul yıllarında öğrendiğini belirterek, "Yoğun bir iş günümüzdü, iş yeri kalabalıktı. 3-5 kişilik bir aile grubumuz geldi. Ben hesaba oturmuş, hesapla uğraşıyordum. İçeriden bir çığlık sesi geldi ve arkadaşın fenalaştığını gördüm. Nefes alamıyordu, ailesi sırtına vuruyorlardı. Direkt aklıma Heimlich manevrası geldi. Manevrayı uyguladım, üçüncü veya dördüncü denemeden sonra nefes yolunu açtık, normale döndü. Arkadaşa hemen suyunu içirdik. Nefes almaya başladı. Daha önce de birkaç sefer böyle başıma gelmişti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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