Balıkesir'de restoranda boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yemek yerken boğazına yiyecek kaçan lise öğrencisi, döner ustası tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercide yemek yiyen lise öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı.

Durumu fark eden döner ustası Kadir Aydemir, müdahalede bulundu.

Aydemir'in uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda gencin nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarıldı.

Yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı süreci anlatan Aydemir, öğrencinin nefes alamadığını görünce hemen yardıma koştuğunu belirterek, temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekti.

Olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti