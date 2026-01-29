Haberler

El arabası ile dondurma dolabını çaldı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin önündeki dondurma dolabını çalan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Market sahibi, dolabın çalındığını fark ettikten sonra durumu polise bildirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde market önündeki dondurma dolabını el arabasına yükleyip, çalan şüphelinin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Gece saatlerinde marketin önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, dışarıdaki dondurma dolabını yanında getirdiği el arabasına yükleyip, bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi, dolabın olmadığını görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlarda dolabın çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerini bildirdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

