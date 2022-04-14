Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

Cepheye giden Ukrayna askerleri

Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor. Ukrayna askerleri de Donbas'taki cephelerde beklemeye devam ediyor.