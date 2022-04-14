Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Cepheye giden Ukrayna askerleri Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor.
Cepheye giden Ukrayna askerleri
Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor. Ukrayna askerleri de Donbas'taki cephelerde beklemeye devam ediyor.