Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Cepheye giden Ukrayna askerleri Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor.

Cepheye giden Ukrayna askerleri

Cephedeki Ukrayna askerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine doğru kayıyor. Ukrayna askerleri de Donbas'taki cephelerde beklemeye devam ediyor.

Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

Donbas'ta konuşlanan Ukrayna askerleri

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Donbas, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title