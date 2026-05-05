Trump: Hürmüz Boğazı’nda saldırı olursa İran’ı yeryüzünden sileriz

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait gemilere yönelik bir saldırı olması halinde "yeryüzünden sileriz" sözleriyle İran'ı tehdit etti. Trump, İran'ın Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ileri sürerek, buna karşılık İran'a ait 7 botun vurulduğunu açıkladı.

Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, İran ile Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD'ye ait unsurların, boğazdan geçen ticari gemilere eşlik ettiğini hatırlatarak İran'ın, ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi.

"7 küçük tekneyi, ya da onların deyimiyle hızlı tekneyi vurduk"

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir kargo gemisini hedef aldığını öne sürdü. Söz konusu saldırıya karşılık olarak İran'a ait 7 botun vurulduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Özgürlük Projesi ile bağlantılı olarak, Güney Koreli bir kargo gemisi dahil konuyla ilgili olmayan ülkelere bazı saldırılar düzenledi. Biz de 7 küçük tekneyi, ya da onların deyimiyle hızlı tekneyi vurduk."

Trump, tarafsız ülkelerin gemilerinin boğazdan geçişinin ABD koordinasyonunda sağlanmasını amaçlayan ve "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı girişime de değinerek, son saldırının bu kapsamda gerçekleştiğini ileri sürdü.

Güney Kore bandıralı gemi dışında başka bir geminin zarar görmediğini belirten Trump, Seul yönetiminin İran konusunda ABD'ye destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Trump ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 5 Mayıs'ta Washington'da düzenleyecekleri basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ele alacaklarını bildirdi.

