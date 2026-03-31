Donald Trump, İngiltere Kraliyet Ailesinin ABD'yi Ziyaret Edeceğini Duyurdu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için İngiltere ve diğer müttefiklere cesaretlerini toplama" çağrısında bulundu. Trump ayrıca, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçesi'nin ABD'ye 27-30 Nisan'da tarihi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere ve diğer müttefiklerine Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan enerji krizi nedeniyle tepki göstermişti.

Bu paylaşımından saatler sonra yaptığı başka bir açıklamada Trump, "İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçesi'nin 27-30 Nisan'da ABD'ye tarihi bir devlet ziyareti yapacağını" duyurdu.

Ziyaret kapsamında 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da resmi bir akşam yemeği düzenlenecek.

Trump, etkinliğin ülkenin 250. yıl dönümü yılına denk gelmesinin ziyaretin önemini artırdığını belirtti.

Kaynak: ANKA