Domuz Yavrusunun Sulama Kanalındaki Mücadelesi Kameraya Yansıdı

Domuz Yavrusunun Sulama Kanalındaki Mücadelesi Kameraya Yansıdı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sulama kanalına düşen domuz yavrusunun su içerisinde yüzme mücadelesi kameralar tarafından kaydedildi. Domuz yavrusu, uzun uğraşlar sonrasında kanalın kırık su dağıtım kapağından çıkarak gözden kayboldu.

Sulama kanalına düşen domuz yavrusunun mücadelesi kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sulama kanalına düşen domuz yavrusunun suyun içinde ileri geri yüzdükten sonra kanaldaki kırık su dağıtım kapağının bulunduğu alandan çıkarak gözden kayboldu. Domuz yavrusunun su kanalından çıkma mücadelesi kameralara yansıdı.

Yeşilhisar Mahallesindeki sulama kanalında domuz yavrusu yüzdüğü yolundaki bilgi üzerine bölgeye gittiklerini söyleyen Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Özkan, " Sulama kanalının içinde yüzen domuz yavrusu görünce çok şaşırdık. İleri geri yüzen domuz yavrusunu kanaldan çıkarmak için uzun süre uğraştık. Domuz daha sonra kanalın kırık su dağıtım kapağının bulunduğu alandan çıkarak arazide gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - Güncel
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