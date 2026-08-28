Domuz Sanıp Vurdu: Kuzenini Öldüren Şüpheli Serbest
Zonguldak Devrek'te bahçede gördüğü karartıyı domuz sanıp av tüfeğiyle ateş açan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden oldu. Adliyeye sevk edilen Basan, mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde bahçede gördüğü karartıyı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açıp, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden olan Kemal Basan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı