İzmir'de domuz avında silahın kazara ateş alması sonucu 1 kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, domuz avı sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Sabri Kılıç, hemen hastaneye götürülse de kurtarılamadı.

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avı sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, domuz avlamak için Hasançavuşlar Mahallesi'ne giden Sabri Kılıç (45), sık makilik alandan geçtiği sırada sırtına asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Kılıç'ı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sırtından yaralanan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıç'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı
