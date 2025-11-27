Haberler

Dominik Cumhuriyeti, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele için Hava Üslerini Kullanmasına İzin Verdi

Güncelleme:
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele amacıyla San Isidro Hava Üssü ve Las Americas Havalimanı'ndaki kısıtlı alanları geçici olarak kullanabileceğini açıkladı. Bu karar, ulus ötesi organize suçlarla mücadele çerçevesinde alındı.

Abinader, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı, "ABD'nin, sınırlı bir süre için San Isidro Hava Üssü ve Las Americas Havalimanı'ndaki kısıtlı alanlarda uçaklara yakıt ikmali gerçekleştirebileceğini ve ekipman ile teknik personel taşıyabileceğini" ifade etti.

ABD'ye sağlanan erişimin "teknik, sınırlı ve geçici" olduğunu belirten Abinader, amaçlarının, "uyuşturucunun girişini engellemek ve ulus ötesi organize suçlara karşı daha kararlı bir darbe indirmek" olduğunu söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
