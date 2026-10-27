Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Haiti krizinde güney sınırına 2 ek birlik gönderdi

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Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Haiti'de yaşanan güvenlik krizi nedeniyle ülkenin güney sınırına 2 ek askeri birlik ile ağır ekipman ve topçu sistemleri gönderildiğini bildirdi.

Diario Libre gazetesinin haberine göre Abinader, Haiti'deki gelişmelerin Dominik Cumhuriyeti'ne olası etkilerini değerlendirmek amacıyla Savunma ve Dışişleri bakanlıklarıyla toplantı yapacağını belirtti.

Sınır güvenliğini artırdıklarını dile getiren Abinader, bölgede daha önce yaklaşık 11 bin askerin görev yaptığını ve son iki takviyeyle askeri varlığın güçlendirildiğini ifade etti.

Abinader, hükümetin Haiti'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

Bu arada Haiti'de devam eden güvenlik krizinde, başkent Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets bölgesinde 18 Ekim'de görev yapan 4 El Salvadorlu askeri teknisyenden haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Haiti'deki çete şiddeti

El Salvador Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve Haiti'deki uluslararası misyon kapsamında bulunan teknisyenlerin, zırhlı araçlarıyla üslerine dönerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, teknisyenlerin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını vurgulayarak kurtarılmaları için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Haiti'deki çete şiddetiyle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Çete Bastırma Gücü (GSF), insani bir kuruluş aracılığıyla bazı insan kalıntılarının kendilerine ulaştırıldığını, ancak bunların kayıp teknisyenlere ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA